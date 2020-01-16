البرلمان العربي يرفض التدخل التركي في ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد البرلمان العربي، أمس، رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبراً أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، فيما طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

وتفصيلاً، رفض البرلمان العربي التدخل التركي، وحذّر من أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديداً لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

جاء ذلك، في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن «تطورات الأوضاع في ليبيا» في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، أمس، بالقاهرة.

وأعلن البرلمان العربي الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مرحباً باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مشدداً على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية.

من جانبه، طالب عقيلة صالح بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

وأكد صالح، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي، أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض.

البرلمان العربي حذّر من أن التدخل التركي سيطيل أمد الصراع ويعرقل الحل السياسي.