الرئاسة اللبنانية: رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سليم جريصاتي، أمس، أن رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بحسب صلاحياته الدستورية ويكون مبادراً أساسياً في تأليف الحكومة.

وقال جريصاتي إن «رئيس الجمهورية هو الذي يسمي الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها».

وأوضح أن رئيس الجمهورية «يستشير ويتشاور ويسمي، وهذه صلاحية تجعل منه مبادراً في عملية التسمية ومكملاً لها وشريكاً أساسياً فيها، من التكليف مروراً بالتثبيت وحتى التأليف أو الاعتذار». وأعرب جريصاتي عن أسفه «أن يضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة».

وأشار جريصاتي إلى أن «رئيس الحكومة المكلف هو من يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها».

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية اللبنانية أمس، عن أسفها «لخسارة لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة جراء عدم تسديده الاشتراكات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية».

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن سبع دول، بينها لبنان الذي يعاني أشهراً من انهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة.

لبنان يأسف لخسارته حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديده اشتراكاته.