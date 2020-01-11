البرلمان التونسي يصوّت على حكومة الجملي

المصدر: تونس - وكالات

أعرب رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، أمس، أمام البرلمان عن أمله في نيل الثقة على تشكيلته المقترحة.

وقال الجملي «اخترت الفريق الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد»، مؤكداً أنها حكومة كفاءات منفتحة على جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.

كما أضاف رئيس الحكومة التونسية المكلف «حكومتنا تنتظر دعمكم على أساس عملها وبرنامجها وليس على أساس لونها، فهي حكومة مستقلة وتمد يدها وتعمل مع كل الطيف السياسي دون تمييز».

وتابع: «نحن كفريق حكومي مقترح ندرك ثقل المسؤولية وجسامة التحدي».

يذكر أن الجملي أعلن، الخميس الماضي، عن حكومة كفاءات مستقلّة ضمت 28 وزيراً و14 كاتب دولة.

وتحتاج حكومة الجملي إلى الحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) لكي تتمكن من المرور وممارسة عملها، وفي حال فشلت حكومة الجملي في نيل الثقة، سيضطر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر.

- رئيس الوزراء التونسي المكلف واجه مهمة صعبة لنيل الثقة.

- الجملي أعلن الخميس عن حكومة كفاءات مستقلّة ضمت 28 وزيراً و14 كاتب دولة.