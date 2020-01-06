ترامب يهدد إيران بضربة سريعة وغير متناسبة ويبلغ الكونغرس

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة و«ربما بطريقة غير متناسبة» إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أميركي.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» «هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأميركي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أميركي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك».

وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلن الجيش العراقي، الأحد، أن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، 3 منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث مقر السفارة الأميركية و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

وكانت مصادر عراقية قد أكدت سقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت المنطقة الخضراء.

كما أكدت المصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في بغداد، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.