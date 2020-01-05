البرلمان العراقي يوافق على قرار يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية

المصدر: بغداد - وكالات

وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وأكد القرار أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.



ويضيف القرار أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.



وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين إذ أنها غير ملزمة للحكومة لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي دعا خلال حديثه في البرلمان، اليوم الأحد، إلى انسحاب القوات الأجنبية من بلاده "بشكل عاجل"، معتبراً ذلك أفضل خيار لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة.



وأضاف عبد المهدي: "الخيار الآخر سيكون قصر دور القوات الأجنبية على مكافحة مسلحي داعش وتدريب القوات العراقية".



وتابع: "ليس سرا توتر العلاقات الإيرانية - الأميركية وانعكاساتها على الساحة العراقية".