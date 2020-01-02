كيم جونغ أون يعلن نهاية وقف التجارب النووية لكوريا الشمالية

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل «مروع» ضد الولايات المتحدة التي جاء ردها معتدلاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أمس، عن كيم قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم «ليس لدينا أي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام». وأضاف «سوف يكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحاً استراتيجياً جديداً».

وكان كيم أعلن في عام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة الى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات.

وفي السنوات الماضية، نفذت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية وأطلقت صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية.

وتهدّد تصريحات كيم، أمس، الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين، مع إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً إلى «الوعد» الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي.

وأكد الرئيس الأميركي من جديد، أول من أمس: «لقد وقّعنا اتفاقاً يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه»، في إشارة إلى القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في عام 2018.

وأمام اللجنة المركزية لحزب العمال، قال كيم إن كوريا الشمالية مستعدة لمواصلة العيش في ظل نظام عقوبات دوليّ، كي تُحافِظ على قدرتها النووية.

ونقلت الوكالة عنه قوله «إن الولايات المتحدة تقدم مطالب مخالفة للمصالح الأساسية لدولتنا، وتعتمد أسلوباً مثل أسلوب العصابات».

وأردف «لا يمكننا أبداً أن نبيع كرامتنا»، مشيراً الى أن بيونغ يانغ ستقوم بعمل «مروع لجعل (الولايات المتحدة) تدفع ثمن الآلام التي عاناها شعبنا».

وعلى غرار ترامب، جاء ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو معتدلاً أيضاً.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد «السلام وليس المواجهة» مع كوريا الشمالية، وذلك في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية.

واعتبر أنه «إذا تخلى الزعيم كيم عن التزاماته التي قطعها للرئيس ترامب، فسيكون ذلك مخيباً للآمال. آمل ألا يتبع هذا المسار».

وأكدت من جهتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن اختبار كوريا الشمالية لأسلحة استراتيجية «لن يكون عاملاً مساعداً في مفاوضات نزع الأسلحة النووية».