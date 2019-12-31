قوات أميركية تطلق "الغاز" على محتجين اقتحموا السفارة في بغداد

المصدر: بغداد - أ ف ب

أطلقت قوات أميركية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية، لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم، اليوم الثلاثاء، حرم السفارة الأميركية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأميركية، أول من أمس، على قواعد لفصيل عراقي موالٍ لإيران، وفقاً لمراسل "فرانس برس".



وتمكن المحتجون، الذين كانوا يشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب "حزب الله" الـ25، الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور الحاجز الأول والدخول إلى مجمع السفارة الشاسع، الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة بوسط بغداد، وأضرموا النار في حائط السفارة، فقامت القوات الأميركية المسؤولة عن حراسة السفارة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لتفريقهم، وفقاً للمراسل.