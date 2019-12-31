عباس يجدد: لا انتخابات من دون القدس

المصدر: رام الله - د.ب.أ

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على أنه لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية من دون القدس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الليلة قبل الماضية، عنه القول: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوّت في قلب القدس الشرقية».

وأضاف: «هناك من يقولون أصدروا المرسوم (الخاص بالدعوة للانتخابات). ولكن من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات؟ لا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية، أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس، لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات». وانتقد الحوارات الجارية للتهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، وقال: مع الأسف الشديد، تجري حوارات حول تفاهمات للتهدئة في غزة، يعني هنا (الضفة الغربية) تُمنع عنا الأموال، وتُقضم الأرض، وهناك تُصنع تفاهمات للتهدئة وتفاهمات للسكوت.

وترفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.