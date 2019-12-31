الإمارات ترحب بنتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت الإمارات بإعلان النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة الأفغانية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس، أن الإمارات تدعم الانتخابات في أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وعبّرت الوزارة عن أمنياتها بأن يسهم ذلك في تعزيز المؤسسات الدستورية في أفغانستان، وتحقيق الازدهار والتقدم في ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغاني الصديق.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في سبتمبر، فوز أشرف غني بولاية جديدة بـ50.64% من الأصوات، فيما حصل منافسه عبدالله عبدالله على 39.52%.