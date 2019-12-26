ترامب يحذر من قتل المدنيين في إدلب السورية

المصدر: واشنطن - رويترز

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا وسورية وإيران اليوم الخميس من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية وقال إن تركيا تعمل جاهدة لمنع حدوث «مجزرة».

وقال ترامب على تويتر «تقتل روسيا وسورية وإيران أو في سبيلها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك! تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة».

وصعدت القوات السورية والروسية القصف على أهداف في إدلب آخر جيب كبير يخضع لسيطرة المعارضة في سورية. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادته.

واتفق قادة تركيا وروسيا وإيران في أنقرة في سبتمبر الماضي على «خفض التصعيد» في الصراع بمحافظة إدلب بعد حملة استمرت أشهر عدة أجبرت 500 ألف شخص على الأقل على الفرار من ديارهم.

ومع تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في سورية تهاوى اتفاق خفض التصعيد في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الثلاثاء إن روسيا ستعمل من أجل وقف الهجمات في إدلب بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو.

ويسعى ترامب لتوثيق علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى بعد التوغل التركي الأخير في سورية ضد الأكراد حلفاء الولايات المتحدة وشراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس400.