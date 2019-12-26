التحالف العربي يحيل نتائج عملية بصعدة لفريق تقييم الحوادث

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم، إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمحافظة صعدة (شمال) إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما تم تنفيذه بمنطقة العمليات الثلاثاء الماضي".

وأضاف: "بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، تبين احتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي، بمديرية "منبه" بمحافظة صعدة".

وأوضح أن "كامل الوثائق المتعلقة بالحادث أحيلت للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وأكد العقيد المالكي أن التحالف "يطبق أعلى معايير الاستهداف وكذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".