آلاف العراقيين يتظاهرون في 9 محافظات للمطالبة بمرشح مستقل للحكومة

المصدر: بغداد - وكالات

تظاهر آلاف العراقيين، أمس، في شوارع العاصمة بغداد وثماني محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة، وشهدت مدن جنوب العراق إضرابات للطلاب وقطعاً للطرقات بمناطق عدة.

وتفصيلاً، تظاهر الآلاف بينهم طلاب جامعات وتلامذة مدارس، أمس، في ساحة التحرير ببغداد، ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق، وردّد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد، وطالبوا الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة.

وبعد فترة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها «ميليشيات» وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف أمس. وأشار شهود عيان إلى أن عدداً كبيراً من مدن جنوب العراق شهدت إضراباً للدوائر الحكومية، وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية، وإغلاق الجسور وإحراق الإطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية، تزامناً مع انتهاء الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

وفي الديوانية، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها «نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم»، وقام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة.

وفي كربلاء والنجف، أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات، وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة، كما نظم طلاب جامعة الكوفة اعتصاماً ضمن الاحتجاجات.

واكتظت ساحات الاعتصامات بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس العراقي برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الأسماء المرشحة للمنصب، ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة في ساحات التظاهر كتبوا عليها اسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب وكتبوا عليها كلمة «لا» و«نرفضهم»، في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية.

وفيما أكدت مصادر سياسية مسؤولة أن إيران تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل الذي كان وزيراً في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل، معتبراً أنه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

والليلة قبل الماضية، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة الإضراب العام، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وأفاد مصدر أمني، أمس، بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا في محافظة البصرة، أمام منزل أحد المواطنين العراقيين، وانفجرت عبوة أخرى أمام مقر إحدى الشركات، ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

من جانبها، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً في الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب، واتضحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، وذلك رداً على خطاب الرئيس العراقي لمجلس النواب، والذي طلب فيه إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء.