تظاهرات احتجاجية ضد الرئيس الجزائري الجديد

المصدر: الجزائر - وكالات

تظاهر آلاف الطلاب والمحتجين بمختلف الشوارع الرئيسة بالعاصمة الجزائرية، ضد الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، أمس، واتهم المتظاهرون «تبون» بالتزوير للوصول إلى كرسي الحكم في الجزائر، خلال الانتخابات التي جرت الخميس الماضي.

وأبدى المتظاهرون رفضهم لما حدث من عنف في مدينة وهران، الأسبوع الماضي، مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفعوا الأعلام الوطنية، وشعارات عبروا فيها عن رفضهم للحوار مع السلطة الحاكمة بالبلاد، وذلك رداً على كلمة الرئيس الجديد التي وجهها يوم فوزه للشعب الجزائري، حين قال إنه «يمد يده لمحاورة الحراك»، وردد المتظاهرون شعارات مشككة في شفافية الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر هذه المسيرة أول احتجاج طلابي وشعبي ضد الرئيس الجديد للبلاد، والذي أعلن المجلس الدستوري، أول من أمس، عن تفوقه بنسبة 58.13%، وتصدره قائمة المترشحين لانتخابات الرئاسة، وأوضح رئيس المجلس كمال فنيش، خلال تقديمه النتائج النهائية للرئاسيات، أن عبدالقادر بن قرينة جاء في المركز الثاني بحصوله على 17.37% من الأصوات، متبوعاً بعلي بن فليس بنسبة 10.55%، وعز الدين ميهوبي بنسبة 7.28%، ثم عبدالعزيز بلعيد بنسبة 6.67%.