«بوكو حرام» تقتل 19 من رعاة الماشية

المصدر: كانو - أ.ف.ب

قتل عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية 19 من رعاة الماشية، في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر وسكان.

وطارد رعاة من الفولاني، الذين تعرضوا لهجمات مسلحة عدة استهدفت ماشيتهم، عناصر «بوكو حرام»، وتبادلوا إطلاق النار معهم خارج قرية فوهي قرب منطقة نغالا عند الحدود مع الكاميرون.

وقال زعيم ميليشيا مناهضة لـ«بوكو حرام»، يدعى عمر كاشالا، إن أعضاء ميليشياته أحضروا جثث الرعاة المقتولين إلى الشرطة.

وأكد أحد سكان المنطقة أن عناصر الجماعة الإرهابية، أحرقوا منازل ومواد غذائية في فوهي، مشيراً إلى أنه رأى جثث الرعاة في مركز الشرطة. واستهدفت عناصر بوكو حرام بشكل متزايد المزارعين والرعاة، متهمين إياهم بـ«التجسس، وتزويد الجيش والميليشيات المحلية التي تقاتلهم بالمعلومات».