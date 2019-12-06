الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بالضفة ويهدم منازل في القدس والخليل

المصدر: رام الله - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 14 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلة، كما صادرت أموالاً ومحتويات ورشة.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل وحظيرة أغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.

من جهتها، قالت منظمة «بتسليم» الحقوقية الإسرائيلية إن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة هدمت 165 منزلاً في المدينة المقدسة منذ مطلع عام 2019، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال الناطق باسم المنظمة كريم جبران، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين.

وأشار إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء ومحميات طبيعية ومناطق أثرية وغيرها من التسميات التي تبناها، وبموجبها حرم فلسطينيين كثراً أراضيهم.

وفي القدس المحتلة اعتبر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه لم يعد هناك مفر من إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال عام واحد.

كما اعتبر أن الأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض» بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، قد تلاشت.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أمس، عزمه توجيه اتهام لمحامي نتنياهو بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذه القضية إلى اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلاً للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية