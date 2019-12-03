انفجار في مصنع للسيراميك بالخرطوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شب حريق هائل، صباح اليوم، داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وتوجه الأطباء والكوادر الصحية إلى مستشفى «بحري التعليمي» للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

وأفاد شهود عيان، كما ذكرت سكاي نيوز عربية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحريق نشب في مصنع «سيلا» للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة.

وأوردت اللجنة الطبية أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، ومازال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.

التفاصيل تباعاً.