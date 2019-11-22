بري يدعو إلى عقد جلسة البرلمان اللبناني الأربعاء المقبل

المصدر: بيروت - وكالات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، إلى جلسة مشتركة، الأربعاء المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بري قوله إن الجلسة بغرض دراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة.

يأني ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، لليوم الـ36 على التوالي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

من جهة أخرى، أصدر الجيش اللبناني بياناً بمناسبة الذكرى الـ76 للاستقلال، أمس، قال فيها إن المؤسسة العسكرية هي «المظلة الجامعة» لكل اللبنانيين.

وأشاد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون، بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عنه القول للعسكريين، بمناسبة الذكرى الـ76 للاستقلال: «في ظل هذه الظروف الدقيقة، قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم».

ودعا العسكريين إلى الابتعاد عن الشائعات، وقال: «ابتعدوا عن الشائعات، ولا تسمحوا للتجاذبات السياسية بأن تثنيكم عن أداء مهامكم، أو أن تؤثر في معنوياتكم».