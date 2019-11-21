«مجلس الجامعة» يبحث الاثنين المقبل موقف أميركا من الاستيطان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أمس، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الاثنين المقبل، لبحث موقف الإدارة الأميركية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967. وأوضح السفير الفلسطيني أنه «بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية، رياض المالكي، أجرت المندوبية الدائمة مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأشقاء العرب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف الأميركي الأخير».

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبّر عن موقف بلاده بأنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، الذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.