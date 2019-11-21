بومبيو يخطط للاستقالة بسبب التحقيق مع ترامب

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «الإندبندنت»

ذكر تقرير صادر عن مجلة «تايم»، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أبلغ ثلاثة أشخاص بارزين في الحزب الجمهوري، أنه يخطط للاستقالة من البيت الأبيض كي يرشح نفسه للكونغرس. وكان بومبيو خطط للبقاء في الإدارة الحالية حتى بداية ربيع عام 2020، لكنه يشعر بأن علاقته مع الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً خلال فترة التحقيق من أجل محاكمة الرئيس، تضر بسمعته وفق تقرير صادر عن «تايم».

والجمهوريون الثلاثة هم موظف سابق في إدارة ترامب، وآخر لايزال في الحكومة، والثالث عمل في عدد من المناصب البارزة. وذكر التقرير أن استقالة بومبيو من البيت الأبيض سيتم توقيتها بطريقة تسمح له «بالخروج الأكثر سهولة» من الإدارة.

لكن مسؤولين في وزارة الخارجية قالوا إن بومبيو رفض هذه القصة واعتبرها «كاذبة كلياً»، وأكد أنه «يركز 100% على كونه وزير خارجية الرئيس ترامب»، ويعتقد أن الرئيس لم يتم إبلاغه حتى الآن بخطط خروج بومبيو من الإدارة.

وتعرض بومبيو للانتقادات لرفضه الدفاع عن المسؤولين الأميركيين وشهود التحقيق في قضية محاكمة الرئيس، ضد الهجمات العلنية التي يقوم بها ترامب عليهم. وقال يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحافي، إنه يشعر بالفخر بما فعلته الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكنه لم يدافع عن السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش.

وقال بومبيو عندما سئل عن الهجمات العلنية لترامب ضد يوفانوفيتش، على موقع «تويتر»، عندما قدمت شهادتها في تحقيقات محاكمة الرئيس، قال «أتفق مع كل التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض».

وكانت يوفانوفيتش أبلغت التحقيقات المتعلقة بمحاكمة الرئيس، أنها اعتقدت أن تغريدات الرئيس ترامب كانت «تنطوي على تهديدات قوية»، ورفض بومبيو الرد على سؤال مفاده ما إذا كان يثق بالسفير الأميركي الحالي في أوكرانيا، بيل تايلور، الذي قدم شهادته في التحقيقات.