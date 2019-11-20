أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

المصدر: الكويت - وكالات

أصدر أمیر دولة الكویت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً أمیرياً، أمس، بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیساً لمجلس الوزراء الكویتي.

وشمل الأمر الأميري ثلاث مواد: الأولى تلغي الأمر السابق بتعیین الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیساً لمجلس الوزراء، بعد الاعتذار المرفوع منه عن قبول التعیین، والمادة الثانية تقضي بتعیين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة، وعرض أسمائھم لإصدار مرسوم تعیینھم، والمادة الثالثة تكليف رئیس مجلس الوزراء بتنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.

ويعد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ثامن شخصية تتولى منصب رئيس مجلس الوزراء في الكويت، منذ عام 1962، وهو من مواليد عام 1953، وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، وتولى العديد من المناصب من بينها تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وآخرها تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في ديسمبر 2017.