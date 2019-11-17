«التعاون الإسلامي» ترحب بتجديد ولاية «أونروا»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لمصلحة جملة من مشروعات القرارات الخاصة بفلسطين، في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لثلاث سنوات مقبلة، الذي تم اعتماده بأغلبية 170 صوتاً، مقابل تصويت دولتين ضد القرار.

وعدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها أمس، تجديد ولاية «أونروا» «التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بناءً على القرار 194».

وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، «على مواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرار»، داعياً في الوقت نفسه «جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بإسهامات مالية، لتمكين وكالة أونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً، وفقاً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».