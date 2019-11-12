ترامب: الرجل الثالث بترتيب قيادة «داعش» في ورطة كبيرة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم «داعش»أبو بكر البغدادي الذي قتل الشهر الماضي في غارة قادتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك «لدينا عين على الرجل الثالث له. هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا».

وكان ترامب أعلن في 27 أكتوبر الماضي تصفية البغدادي، مؤكدا أن العملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.