أول صورة لأرملة البغدادي بعد اعتقالها

المصدر: إسطنبول -أ ف ب

قال مسؤول تركي أن أرملة زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول أن الارملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو اسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سورية الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل ان اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول ان علاقة المرآتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي ان ايه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

وأضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

وكشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لأول مرة الأربعاء عن اعتقال أرملة البغدادي.

وقال إردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته، أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.