بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث "طعن السياح" في الأردن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصيب 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن، وأدلاء سياحيون، في عملية طعن تعرضوا لها، اليوم الأربعاء، في المدينة الأثرية بجرش في الأردن، من شخص اعتدى عليهم بواسطة سكين.



وأشرف وزير الصحة الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكي، ومدير شرطة إقليم الشمال، ومدير مستشفى جرش الحكومي ومحافظ جرش على علاج المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي.



وقال مدير الشرطة العميد وحيد النوافلة، إنه يتم حاليا متابعة حالة المصابين والأدلاء السياحيين، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وسيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان.



وألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم الأربعاء، القبض على الشخص المتهم بارتكاب الاعتداء، وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصاً أقدم ظهر اليوم بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام، وتم إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج، موضحاً أنه تم على الفور إلقاء القبض عليه وبدأت التحقيقات معه.



وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أهابت مديرية الأمن العام الأردنية بالمواطنين، بعدم تداول مقاطع فيديو للمصابين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بعدم نشرها، لما فيها من مخالفة قانونية وإساءة للمصابين وذويهم.



ومن جانبها، دانت دائرة الإفتاء العام الأردنية، الاعتداء، ووصفت الدائرة في بيان صحافي، الحادث بـ"الجريمة البشعة التي تتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يأمر بإكرام الضيف، وصون الدماء، وحفظ حرمة النفس الإنسانية".



وأكدت الدائرة أن ما حدث جريمة لا يقبلها عرف ولا دين، ولا صلة لها بالأخلاق الإسلامية العربية الأصيلة".