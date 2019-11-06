تركيا توقف شقيقة البغدادي

المصدر: دمشق - وكالات

أعلنت الرئاسة التركية، أمس، توقيف «رسمية» شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، أخيراً، بسورية، من دون المزيد من التفاصيل، ومن دون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه رصد عملية مداهمة، نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وأن القوات اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من خمسة أطفال، بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى ما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أو لا.

ولفت المرصد إلى أن «شقيقة البغدادي موجودة في هذا المخيم منذ فترة، والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك».

إلى ذلك، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، وحدات حماية الشعب الكردية بأنها لم تنسحب من بعض المناطق داخل سورية على طول الحدود مع تركيا، رغم تأكيد واشنطن وموسكو أن المقاتلين غادروا المنطقة الآمنة، فيما قامت قوات تركية وروسية في عربات مدرعة، بثانية الدوريات المشتركة في شمال سورية قرب مدينة كوباني.

وأعلن مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية، سقوط تسعة جرحى بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء غارات جوية عدة للطيران الحربي الروسي، على مدن وبلدات في محافظة ادلب شمال غرب سورية، أمس.

وأعلنت المعارضة السورية انفجار سيارة مفخخة في ساحة لصيانة السيارات وسط مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ظهر أمس، واقتصرت الأضرار على النواحي المادية، ثم أعلنت إلقاء القبض على شاب في العقد الرابع من عمره، اتهمته بوضع السيارة المفخخة في الساحة.