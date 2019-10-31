الرئيس العراقي: رئيس الوزراء لن يستقيل قبل الاتفاق على بديل

المصدر: بغداد - رويترز

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد لتقديم استقالته لكنه اشترط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل في حين احتشد عشرات الآلاف في بغداد للمطالبة بإنهاء النظام الحالي لاقتسام السلطة على أساس طائفي.

وقال صالح في خطاب بثه التلفزيون على الهواء إن رئيس الوزراء «أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري».

وقال الرئيس إنه لا يمكن إجراء انتخابات إلى أن يتم إقرار قانون الانتخابات الجديد مضيفا أن من المتوقع طرح مشروع القانون بالبرلمان الأسبوع المقبل.

وكان عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إنه إذا اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومنافسه الرئيس هادي العامري على بديل فإن ذلك سيكون أسرع من الانتخابات وسيجنب البلاد شهورا من الفوضى.