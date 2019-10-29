كارثة "قطار طنطا": "كمسري" يجبر راكبين على النزول أثناء سير القطار.. والسبب ثمن تذكرة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسبب مسؤول قطار في مصر فى وفاة شاب وإصابة آخر عقب إجبارهما على النزول من القطار أثناء سيره لعدم قيامهما بدفع ثمن التذاكر.

وألقت الأجهزة الأمنية في طنطا بمحافظة الغربية القبض على رئيس قطار الاسكندرية - الاقصر، وإحالته للنيابة لقيامه بفتح باب القطار وإجبار شابين على النزول من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة مركز طنطا، لعدم قيامهما بدفع ثمن تذاكر الرحلة، وأسفرت الكارثة عن مصرع أحدهما وإصابة الثانى بإصابات خطيرة.

وكان المجنى عليهما يستقلان قطار اسكندرية أسوان، وأثناء اقتراب القطار من قرية دفرة مركز طنطا، طلب "الكمسري" من الشابين التذاكر إلا أنهما استقلا القطار بدون قطع تذاكر للرحلة، وطالبهما بدفع ثمن التذاكر بالغرامة، وإلا سيقوم بتسليمهما لشرطة النقل والمواصلات، أو النزول من القطار فورا، وقام بفتح باب القطار أثناء سيره، وأمر الشابين بالنزول فورا منه، فما كان منهما إلا النزول حتى لا يتم تسليمهما للشرطة، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما تحت القطار وإصابة الثانى بإصابات خطيرة.

وحسب موقع "صدى البلد" قال أحد الشهود أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر الإثنين بمشاجرة بين رئيس قطار رقم 934 وشابين، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما داخل العربة المكيفة.

وكشف الشاهد عن أن "الكمسري" طلب منهما إثبات شخصية حتي يقوم بتحرير محضر لهما، لكن الشابين أكدا أنهما لا يمتلكان أمولًا أو إثبات شخصية وقالا نصا: "احنا مش معانا فلوس ولا ورق واحنا على باب الله" ، لكن الكمسري صمم على دفع ثمن التذكرة والغرامة.

وأضاف، أن "الكمسري" بعد المناقشة قام بتخييرهما بدفع ثمن التذكرة مع الغرامة أو القفز من القطار وهما اختارا القفز من القطار لعدم وجود أي أموال معهما، فذهب "الكمسرى" وأحضر مفاتيح الأبواب وقام بفتح باب القطار وقال لهما "اتفضلوا" كان القطار وقتها في قرية دفرة، قفز الأول بعيدا عن القطار ولكن الثاني وقع تحت القطار حيث لقى مصرعه، ورد الكمسري قائلا "في ستين داهية" على حسب قول الشاهد.

وانتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوضح قيام "كمسري" بإجبار شابين علي القفز من القطار لعدم دفعهما التذاكر .

وبعد انتشار الفيديو أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا حول الواقعة أكدت فيه أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.

وفي تبريرها للحادث، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار و"الكمسري" بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار و"كمسري" القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.