برلمان العراق يصوت على تعديل الدستور ويلغي امتيازات الرؤساء

المصدر: بغداد - وكالات

عقد البرلمان العراقي، أمس، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ حزمة من الإصلاحات، بعد ليلة حافلة في بغداد، حيث احتشد مجدداً آلاف العراقيين، حيث صوت على تعديل الدستور العراقي في فترة أقصاها أربعة أشهر، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، في محاولة لتهدئة غضب الشارع.

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ أمس. كما صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين إلى حين إجراء الانتخابات المحلية، وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية

وقالت مصادر في الدائرة الإعلامية في البرلمان إن «جلسة البرلمان عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 200 نائب».

واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف «سائرون»، الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي التي يتزعمها مقتدى الصدر، وهما رائد فهمي وهيفاء الأمين، إضافة إلى طه الدفاعي ومزاحم التميمي من قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.