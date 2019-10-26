الصين تندّد بـ «عجرفة» بنس وتدعو أميركا إلى «ترتيب البيت من الداخل»

المصدر: بكين - وكالات

ندّدت الصين أمس بـ«عجرفة ونفاق» نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بعد أن أبدى دعمه للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، واتهم رابطة المحترفين الأميركية لكرة السلة بالخضوع للصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، في إيجاز صحافي دوري، إنّ الولايات المتحدة يجب أنّ «توقف إبداء الآراء غير المسؤولة».

وهاجمت هوا الولايات المتحدة لافتقادها «كل أثر للأخلاق والجدارة بالثقة»، وحضّت واشنطن على «وقف الأعمال التي تضر بالعلاقات والثقة المتبادلة بين البلدين». كما عنفت بنس بسبب ما رأته تجاهلاً للمشكلات الداخلية في بلاده، مثل العنصرية وتفاوت الثروات.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بنس بـ«محاولة صرف انتباه الشعب الأميركي عن طريق التشهير بالدول الأخرى» .

وقالت هوا: «تخلت الولايات المتحدة بالفعل عن أخلاقها وصدقيتها، ونحّتها جانباً ونأمل أن يتمكن الأميركيون من النظر إلى أنفسهم في المرآة لإصلاح مشكلاتهم وترتيب البيت الداخلي».

وحذّرت هوا من أن «العلاقات الأميركية الصينية تمر بمرحلة حاسمة».

وفي خطاب طويل حول العلاقات الأميركية الصينية، انتقد بنس الصين بخصوص سلوكها التجاريّ، ومكانتها العسكرية المتزايدة، ومعاملتها للأقليات الدينية.