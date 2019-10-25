العـراق يعلـن حالــة «الإنذار القصوى» استعداداً لتظاهرات اليوم

المصدر: بغداد – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، حالة الإنذار القصوى استعداداً لتظاهرات اليوم، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وأجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبدالمهدي، أمس، سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق التظاهرات اليوم، التي دفعت العراقيين للتهافت على المتاجر ومحطات الوقود، للاستعداد لما يمكن أن يحدث.

وتفصيلاً، صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، أمس، بأن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في حالة الإنذار القصوى والتأهب استعداداً لحماية تظاهرات اليوم، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المحنا، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي، وأنه لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات، والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين، وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن». وأوضح «ستقوم قوات حفظ النظام بأداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفاظاً على الصالح العام».

في المقابل، استبق عادل عبدالمهدي، أمس، التظاهرات، وأجرى سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق تظاهرات اليوم.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمه من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط، ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الأوسط، ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط».

وأوضح البيان أنه تم «نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع/‏‏‏‏‏‏‏ الكرخ، ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، ونقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة/‏‏‏‏‏‏‏14، ويكلف بمهام قائد الفرقة/‏‏‏‏‏‏‏11، ونقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة/‏‏‏‏‏‏‏7 ويكلف بمهام آمر اللواء/‏‏‏‏‏‏‏45 الفرقة/‏‏‏‏‏‏‏11».

- عبدالمهدي وجّه القوات الأمنية كافة بالتعامل

المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ

حقوق الإنسان.