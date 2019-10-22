ترامب يقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لـ«الخوذ البيضاء» في سورية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لمنظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة في سورية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن المساعدات التي أقرها ترامب لـ«الخوذ البيضاء» تندرج في إطار «دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في البلاد».

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تقديرا دوليا لعملها تحت القصف العنيف على انتشال ضحايا من تحت الركام ونقلهم إلى المستشفيات.

واستهدفت القوات السورية المدعومة من روسيا مرارا نشطاء الخوذ البيضاء، معتبرة أنهم ليسوا مستقلين بل يدعمون مقاتلي المعارضة.

وتأتي المساعدة المالية في خضم موجة انتقادات حادة يتعرّض لها ترامب في الولايات المتحدة وخارجها على خلفية قراره سحب الجنود الأميركيين من مناطق الأكراد في شمال سورية قرب الحدود مع تركيا.

وأدى قراره هذا عمليا إلى إعطاء أنقرة ضوءا أخضر لشن عملية عسكرية عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبر تركيا أنهم يشكلون تهديدا أمنيا لها، علما أنهم أدوا دورا حاسما في المعارك ضد تنظيم «داعش».