العراق يعتزم قطع خدمات الإنترنت تزامناً مع تظاهرات احتجاجية

المصدر: بغداد - وكالات

صرّح وزير الاتصالات العراقي، نعيم ثجيل الربيعي، أمس، بأن الوزارة أبلغت شركات الاتصالات في البلاد بأنها ستوقف خدمات الإنترنت، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بهدف إجراء أعمال صيانة في أبراج الخدمة بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال وزير الاتصالات، في بيان رسمي وزع أمس، إن وزارة الاتصالات طلبت من شركات الاتصالات والهاتف النقال قطع خدمات الإنترنت عن المشتركين من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة المقبل، ولغاية الساعة الحادية عشرة من ليل يوم السبت المقبل. ويتزامن قرار وزارة الاتصالات مع تظاهرات احتجاجية مقررة في بغداد والمحافظات يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، أن بلاده بحاجة إلى دعم لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التعاون في علاقاتها الاستراتيجية.

وقال خلال اجتماع عقده أمس مع رئيسة وزراء النرويج، أرينا سولببرج، التي تزور العراق حالياً: «لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق». وعقدت سولببرج اجتماعاً مع الرئيس العراقي برهم صالح، واستعرضت معه الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب والتعاون الثنائي بين البلدين.