المصدر: روما -د ب أ

أفاد كتاب صدر مؤخرا لصحافي استقصائي إيطالي بأن الفاتيكان على حافة الإفلاس.

وقالت صحيفة "لا ريببليكا " التي نشرت مقتطفات من العمل إن كتاب "جيوديتسيو يونيفيرسال" (الحكم الأخير) صدر اليوم الاثنين في إيطاليا وهو من تأليف جيانلويجي نوتسي، الذي كثيراً ما ينشر موادا نقلا عن وثائق مسربة.

ويقول الكتاب إن بابا الفاتيكان تلقى تقريرا داخليا في مايو 2018 يشير إلى أن "العجز الذي يطال الحبر الأعظم وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس".

وأضاف الكتاب أن نفقات الإدارة المركزية للفاتيكان زادت بواقع 62%، من 4.16 مليون يورو (3.18 مليون دولار) في 2015، لتصل إلى 6.26 مليون يورو في 2017.

ومن ناحية أخرى، تراجعت التبرعات لصندوق "بنس بطرس" الذي تصل مدفوعاته مباشرة للبابا من 101 مليون يورو في 2006 إلى 51 مليون يورو في 2018، بحسب الكتاب.

وجدد نوتسي المزاعم أيضاً أن الفاتيكان يسيء إدارة ممتلكاته العقارية المهمة ولا يستخدم سوى 20% من موارد بنس بطرس في الأعمال الخيرية.