جونسون يطلب تأجيل «بريكست» بخطاب غير موقع

المصدر: لندن - وكالات

أرسل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطاباً غير موقع، للاتحاد الأوروبي، يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل «بريكست»، لكنه أضاف مذكرة أخرى، أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج.

وكان جونسون قال في السابق إنه يفضل «الموت في حفرة» على طلب تمديد موعد الخروج بعد 31 أكتوبر الجاري، لكن قانوناً نجح معارضو جونسون في تمريره أجبره على إرسال خطاب للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل الموعد النهائي إلى 31 يناير، بعد أن أحبط نواب البرلمان مسعاه لإقرار اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي، أول من أمس.

وفي خطوة استثنائية، تشير إلى عمق أزمة الخروج التي تشهدها بريطانيا، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالاً لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ويشمل الخطاب الأول ملحوظة مقتضبة من مبعوث بريطانيا لدى الاتحاد يشرح فيها أن الحكومة تلتزم فحسب بالقانون الذي يلزمها بإرسال خطاب طلب التأجيل، والخطاب الثاني كان نسخة مصورة غير موقعة من نص القانون المعروف باسم قانون بن، وقال جونسون في الخطاب الثالث إنه لا يريد التمديد.

وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول: «أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء، وأوضحت للبرلمان مرة أخرى وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا»، مؤكداً أنه على ثقة بأن عملية إقرار البرلمان لاتفاق الخروج ستستكمل قبل يوم 31 أكتوبر الجاري.