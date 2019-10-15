الاتحاد الأوروبي يدين العملية العسكرية التركية في سورية

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، عملية تركيا العسكرية في سورية، دون إعلان حظر على تسليم الأسلحة إليها، لكنها تحرّكت باتجاه فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي تجريها قبالة قبرص.

وأفاد بيان مشترك للتكتل، صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ، أن «الاتحاد الأوروبي يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها».

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه لن يكون هناك حظر على تصدير الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد قد تعهدت باتخاذ كل منها إجراءً مماثلاً لذلك.

وقال إن «جميع دول (الاتحاد الأوروبي) تدين ما تقوم به تركيا في الأراضي السورية، وقبل كل شيء، تعهدت جميع الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة (إلى تركيا)».

وأوضح دي مايو أن إيطاليا ستنضم «في الساعات المقبلة» إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ما يتعلق بمنع مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكن الإجراء سيتعلق فقط بالعقود المستقبلية، وليس الإمدادات الحالية.

وقال دي مايو إن قرار المضي قدماً من خلال قرار كل دولة على حدة، هو «أسرع بالتأكيد من أي إجراء حظر للأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي».

وفي برلين، تتشكك الحكومة الألمانية في مشروعية العملية العسكرية التركية في شمال سورية بالنسبة للقانون الدولي.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، في برلين: «لا يمكننا، وفقاً للوضع الحالي، التبين من أن الوضع الراهن في سورية يشرعن وفقاً للقانون الدولي تدخلاً عسكرياً موجهاً ضد فصائل كردية هناك. ورغم كل شيء، فإن ما تقوم به تركيا يتعين أن يكون في إطار الضروري والمتناسب»، مضيفاً أن القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين يتعين أن يكون لهما الحماية القصوى.