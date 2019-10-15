ترامب يهدد بفرض «عقوبات صارمة» وشيكة على تركيا

المصدر: واشنطن ــ أ.ف.ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سورية.

وقال ترامب في تغريدة «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!»، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، من البيت الأبيض لاحقاً، أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الإثنين لتقييم هذا الملف.

وأضاف «من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا».

ولفت إلى أن «الوضع معقد»، مذكراً بأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأعلن منوتشين، الجمعة الماضية، أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأدان السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، تركيا بسبب «اعتدائها المشين» على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سورية، وتوعدها بعقوبات ستشلّ الاقتصاد التركي.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، في سلسلة تغريدات «قرار جيد من الرئيس دونالد ترامب بالعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات على العدوان وجرائم الحرب المشينة التي ارتكبتها تركيا في سورية».

وأضاف: «أعتقد أن هناك دعماً قوياً من كلا الحزبين لمثل هذه العقوبات، وأن من الضروري ألا نسمح للعدوان التركي بأن يؤدي إلى تدمير حليف قيم (الأكراد) وظهور (داعش)».

وشدد على أن «إجراءات تركيا لن تفيد سوى (داعش) وإيران»، لافتاً إلى أن «تركيا لا تعمل كحليف جيد لـ(الناتو)».