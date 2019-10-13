أميركا تستعد لسحب كل قواتها من شمال سورية

المصدر: واشنطن – رويترز

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي.بي.إس" إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أميركي من شمال سورية

وجاء ذلك التصريح بعد أن غير الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسة المتبعة فجأة، وسحب بعض القوات الأميركية التي كانت في المنطقة لدعم القوات الكردية في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وساعد قرار ترامب في إفساح المجال لتركيا لشن هجوم على قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال إسبر في مقابلة مسجلة مع البرنامج: "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة علمنا أن الأتراك يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططا في البداية، وعلمنا أيضا أن قوات سورية الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق مع السوريين والروس لشن هجوم مضاد على الأتراك في الشمال، وأصبح وضع القوات الأميركية لا يمكن أن يستمر كما هو عليه".

وتابع: "تحدثت مع ترامب الليلة الماضية، ووجه الرئيس الجيش الأميركي إلى البدء في سحب مدروس للقوات من شمال سورية