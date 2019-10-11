محمد بن راشد: آبي أحمد رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فوزه بجائزة «نوبل» للسلام.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على «تويتر»، «نبارك لفخامة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد فوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن أحمد «رجل حكمة وتنمية وصانع حقيقي للسلام... ومحب للخير لشعبه وللجميع في قارة أفريقيا... وهو صديق لدولة الإمارات.. وقريب من قلوب شعبها.. ألف مبروك».

وكان قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على جهوده لتحقيق السلام خاصة المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة.

