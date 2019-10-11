السعودية والإمارات تستكملان توريد 540 ألف طن من القمح للسودان

المصدر: أبوظبي - وام

استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توريد شحنات القمح المقدمة للسودان، والبالغ حجمها 540 ألف طن، لتلبية احتياجات الشعب السوداني من المواد الغذائية، ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسلمت السودان الشحنة الرابعة التي يبلغ حجمها 200 ألف طن، وتغطي الاستهلاك المحلي للبلاد لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر.

وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا في وقت سابق التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد أربع شحنات من القمح ضمن المرحلة الأولى من المساعدات.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات كريمة من قيادتيّ دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.

وأشار السويدي إلى أن الإمارات والسعودية ملتزمتان باستمرار تنفيذ حزمة المساعدات التي أقرها البلدان، والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني .