حمدوك يُعفي 35 من مديري الجامعات السودانية

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قراراً قضى بموجبه، بإعفاء وتعيين مديري للجامعات السودانية.

وأعفى القرار 35 مديراً من الجامعات الحكومية، وبالإضافة إلى إعفاء نواب مديري جامعات الخرطوم، وأم درمان الإسلامية، والقرآن الكريم والعلوم الإسلامية، بجانب إعفاء 28 من رؤساء مجالس إدارات هذه الجامعات من مهامهم.

وشمل القرار، تعيين 34 مديراً لهذه الجامعات، أبرزهم: المرشحة السابقة لعضوية مجلس السيادة، البروفيسورة فدوى عبدالرحمن طه، مديرة لجامعة الخرطوم.

ومن بين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم أكثر من 30 قيادياً في حكومة «الإنقاذ» السابقة، قبل أن يتم عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير تحت ضغط تظاهرات شعبية واسعة.

وضمت القائمة عدداً من الوزراء السابقين وأعضاء في المكتب السياسي لحزب البشير (المؤتمر الوطني).

واعتبر مراقبون سودانيون خطوة رئيس الوزراء مقدمة لاستعادة هيبة الجامعات، وخطوة تؤسس لبداية صحيحة لإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية.