بالصور.. 4 قتلى في الهجوم على مقر شرطة باريس.. والمنفّذ «شرطي»

المصدر: باريس - وكالات

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل 4 شرطيين فضلا عن المهاجم ذاته.

ووقع الهجوم، في مديرية شرطة باريس، المقر الأمني الرئيسي بالمدينة.

وكشف مصدر أمني فرنسي لـ«رويترز»، أنه «من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس».

وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى موقع الحادث برفقة رئيس مديرية شرطة باريس ديدييه لاليمون، والمدعى العام الفرنسي ريمي هيتز.

كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي، وتم إنشاء محيط أمني حول المبني، ومنع وصول وسائل الموصلات موقع الحادث.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على «تويتر» إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ولم تستبعد الشرطة الفرنسية الفرضية الإرهابية، موضحة أن مكتب المدعى العام لمكافحة الإرهاب قام برصد الحالة للتحقيق في الواقعة، وفق المصدر ذاته.



وأعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتز، أن المحققين يركزون على الدوافع وراء الهجوم بسكين الذي وقع بمقر شرطة باريس.

وقال هيتز في بيان مرتجل مقتضب بمؤتمر صحافي خارج مقر الشرطة: "جاري تفتيش مسكنه وسوف يتم إجراء تحقيقات أخرى بالطبع في الساعات المقبلة".

وأضاف هيتز أن النيابة العامة في باريس على "تواصل مستمر " مع المدعيين المعنيين بمكافحة الإرهاب الذين يتولون القضايا التي يشتبه في أنها إرهابية.

وأوضح هيتز أن المهاجم البالغ من العمر 45 عامًا "تم تحييده" من قبل ضابط شرطة آخر.