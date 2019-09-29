غوتيريش يشيد بالدعم الإماراتي لبرامج الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال استقباله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبرامج الأمم المتحدة، لاسيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي، فيما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناولت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وتفصيلاً، استقبل غوتيريش، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة، كما تم استعراض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع سموه، أنطونيو غوتيريش، خلال اللقاء، على جهود دولة الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسعادة، خصوصاً مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة، كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، وتنظيم قمة (إكسبو العالمية للحكومات 2020)، بالتزامن مع المعرض العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة، وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، كما عبّر سموه عن التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات الأمين العام مع الاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة.

من جانبه، رحب غوتيريش بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المشارك، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على التعاون المتميز بين الجانبين، والحرص المستمر على تعزيزه، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبرامج الأمم المتحدة، لاسيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى سموه وزير خارجية تشيلي، تيودورو ريبيرا، ووزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، ووزيرة خارجية جنوب إفريقيا، تاليدي باندور، ووزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس.

وتناولت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الاستثمارية والثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بين دولة الإمارات وهذه الدول، كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي، على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تشيلي، بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.