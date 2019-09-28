عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

المصدر: نيويورك - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي دعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى عقده على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك.

رافق سموه في هذا الاجتماع الوزاري وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق غاي، بحضور وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشويل في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات، وبدعم قيادتها الرشيدة، على تعزيز فرص التعاون وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد تعبان دينق غاي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في نيويورك عدداً من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلاً من وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور، ووزير خارجية بيرو نيستور بوبوليزيو، ووزير خارجية بنما أليخاندرو فيرير، ووزير خارجية الباراغواي أنطونيو ريفاس، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ -كيونغ-وا، ووزير خارجية الصين وانغ يي، ووزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية ناميبيا نتمبو ناندي نداتواش، ووزير خارجية موزمبيق جوزي كاندوكووا باشيكو.

وتضمن مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الاستثمارية والثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والصحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار في البشر.