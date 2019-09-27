20 قتيلاً في زلزال قوي شرق إندونيسيا

المصدر: عواصم - وكالات

لقي 20 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، في زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجات، ضرب أمس أرخبيل مولوكو النائي شرق البلاد، وتسبب في انزلاقات أرضية، بحسب وكالة الكوارث.

وهرع السكان المذعورون إلى الشوارع، فيما تساقطت المباني من حولهم في الزلزال الذي ضرب صباحاً.

وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الحوادث أغوس ويبوو، في بيان، أن عدد الضحايا بلغ 20 قتيلاً، وأن «100 شخص على الأقل جرحوا، وتم إخلاء أكثر من 2000».

وقال إن بين القتلى طفلاً رضيعاً.

وذكر مسؤولون في وكالة الكوارث في وقت سابق أن عدداً من الضحايا قتلوا بسبب الأنقاض، بينما طمر شخص تحت انزلاق أرضي.

وقتل شخص لإصابته بنوبة قلبية أثناء الزلزال، بينما لقيت امرأة مصرعها في حادث دراجة نارية خلال محاولتها الهرب، بحسب مسؤولين.

وشوهد عدد من سكان مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، وهم يحاولون مساعدة سكان جرحى تلطخت ملابسهم بالدماء، فيما ظهرت صور لمنازل مدمرة، وقد انهارت جدرانها وتراكم حطامها على الأرض.

وفر عدد من المرضى من مستشفى محلي أثناء الزلزال، ما دفع المسؤولين إلى إقامة ملاجئ مؤقتة خارج مبنى المستشفى، بحسب مسؤول.

وفي تركيا، هزّ زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس، مدينة إسطنبول، ما دفع سكاناً إلى إخلاء مبان، وأدى إلى انقطاع الاتصالات في المدينة.

ويقع مركز الزلزال، في بحر مرمرة قبالة سواحل منطقة سيليفري في ضواحي إسطنبول.

وأكدت السلطات أن الزلزال لم يتسبب في أضرار، لكن العديد من المكاتب والمدارس أخليت على الفور.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «صباح»، أن الزلزال دفع إلى هرب التلاميذ من المدارس.

وأدت الهزة أيضاً إلى حدوث انقطاعات في الاتصالات، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيليفري في القسم الأوروبي للمدينة، بعمق 9.8 كيلومترات.