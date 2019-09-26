غوتيريش: وثيقة الأخوة الإنســانية تذكير بأن تنوع الأديان «مشيئة إلهية»

المصدر: نيويورك – وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع حول الحرية الدينية عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، إن وثيقة الأخوة الإنسانية تذكير بأن تنوع الأديان «مشيئة إلهية». واعتبر توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على وثيقة الأخوة الإنسانية شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل، ومن غير المقبول أن يواجه الناس التمييز بسبب معتقداتهم.

وأضاف أن اضطهاد الأقليات الدينية في العالم أصبح أمراً لا يحتمل، لافتاً إلى أن النطاق الكامل لحقوقهم الإنسانية مكفول، والدول ملزمة بتنفيذ سياسات تضمن احترام هوياتهم وأنهم يشعرون بأنهم جزء كامل من المجتمع ككل، مشيراً إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وقع البابا فرانسيس إلى جانب شيخ الأزهر شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل، في إشارة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيراً إلى أنها تذكر بأن تنوع الأديان مشيئة من قبل الخالق، وكتبوا «هذه الحكمة الإلهية هي المصدر الذي يستمد منه الحق في حرية المعتقد وحرية الاختلاف».

وأضاف الأمين العام، قائلاً: «يحطم قلبي رؤية أعداد متزايدة من الأفراد يتعرضون للإذلال والمضايقة والاعتداء علناً بسبب دينهم أو معتقداتهم. لقد قُتل اليهود في المعابد اليهودية، دنست قبورهم بالصليب المعقوف (رمز النازية) وقتل المسلمون في المساجد، وتخريب وقتل المسيحيين أثناء الصلاة وإحراق كنائسهم».

وتحدث غوتيريش عما يجري بحق الأقليات الدينية من عمليات تطهير ديني في بعض البلدان، حيث تم استهداف مجتمعات بأكملها بسبب عقيدتها، بما في ذلك الأماكن التي توجد فيها هذه المجتمعات منذ قرون إن لم يكن آلاف السنين، داعياً إلى بذل المجتمع الدولي قصارى جهده لتجنب التطهير الديني للمجتمعات.

وأضاف: «أتذكر دائماً عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين وفي مناقشة حول المجتمعات الكلدانية والآشورية في العراق، المجتمعات المسيحية في العراق، صديق قال لي: حسناً أنت بحاجة إلى إعادة توطينهم جميعاً في العالم الغربي». ويوضح أنه رد وقتها «بالطبع، للأشخاص المحتاجين الحماية، إعادة التوطين هو التدبير، لكن لا يمكنني قبول أن هذه المجتمعات التي كانت هناك منذ آلاف السنين تختفي من منطقتها».

وشدد على ضرورة رفض أولئك الذين يحتجون كذباً وخبثاً بالدين لبناء مفاهيم خاطئة، لإذكاء الانقسام ونشر الخوف والكراهية، ويجب أن نكون يقظين بشأن محاولات استغلال الدين والهوية لتقييد تمتع الآخرين الكامل بالحقوق، وإلى إدامة أو تبرير عدم المساواة.

إلى ذلك، واصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، سلسلة اجتماعاته مع مسؤولي الدول على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

والتقى سموه، أمس، رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين الإمارات وبوركينا فاسو، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والاتصالات.

وشهد أمس سلسلة لقاءات لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، أشار كابوري إلى حرص بوركينا فاسو على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الإفريقية، وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا.

من جانبه، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بدور الإمارات الداعم لدول القارة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات.

إلى ذلك، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى سموه كلاً من: وزير الخارجية والعبادة الأرجنتيني خوريه فاوري، ووزير الخارجية والتجارة الدولية في باربادوس جيروم والكوت، ووزراء خارجية النرويج اينه إريكسون سوريدي، وإيطاليا لويجي دي مايو، وبولندا ياسيك تشابوتو فيتش، وباكستان شاه محمود قريشي، والاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

ويترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي سموه خطاباً أمام الجمعية العامة يوم 28 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن استعداد الدولة لاعتماد وإقرار قانون اتحادي للمناخ، خلال الفترة القليلة المقبلة، يستهدف وضع الإطار التشريعي المتكامل للعمل من أجل المناخ على مستوى الدولة بكل مكوناتها، لتعزيز جهودها في تخفيف مسببات هذا التغير وتحقيق التكيف مع تداعياته.

جاء الإعلان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العالمية للتكيف على هامش اليوم الأول من أعمال قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019»، وستشمل بنود القانون ضرورة قيام الجهات والمؤسسات المختلفة بتقييم التأثيرات المتوقعة لتداعيات التغير المناخي على المشروعات كافة المزمع العمل بها بشكل استباقي، وتقييم احتماليات تأثير هذه المشاريع هلى جهود تخفيف مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.

وأكد الزيودي في كلمته أن الإمارات وبفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد من الدول السباقة عالمياً في العمل على تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي على مستوى القطاعات كافة.

وقال إن نموذج تعامل الدولة مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي على أنها فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، واستهدافها لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة وفقاً لرؤية الإمارات 2021، مثلا قاعدة قوية لبدء جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي محلياً عبر تقييم أثر هذه التداعيات على القطاعات كافة وبالأخص الطاقة والبنية التحتية والصحة والبيئة، ووضع توصيات محددة لتفادي التأثيرات السلبية عبر الاستعداد لها والتكيف معها، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة.

وتطرق الزيودي في كلمته إلى الجهود العالمية لدولة الإمارات في التكيف مع تداعيات التغير المناخي، مستعرضاً تجربة «صندوق الشراكة الإماراتي الكاريبي» بين «مصدر» و«صندوق أبوظبي للتنمية» ومع مجموعة دول الكاريبي، والتي تضررت جراء هذه التداعيات، لتنفيذ مجموعة مشاريع الطاقة المتجددة القادرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير الحادة.

ووجّه دعوة إلى اللجنة العالمية للتكيف وأعضاءها كافة، للترويج والتعريف بالتنمية المستدامة وجهودها ومتطلباتها العالمية، عبر المشاركة في المنصة العالمية التي سيوفرها معرض «إكسبو 2020» في دبي، والذي يتوقع أن يجتذب ما يزيد على 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده.

وضمن جدول أعماله شارك الزيودي في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي»، المقام على هامش أعمال الدورة الـ74 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

• رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشيد بدور الإمارات الداعم لدول القارة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات.