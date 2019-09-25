الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السوري

المصدر: دمشق - وكالات

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية، على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين.

إلى ذلك، سيّرت الولايات المتحدة وتركيا دورية ثانية مشتركة في شمال شرق سورية، أمس، كجزء من الخطط لإقامة منطقة «آمنة»، وفق وزارة الدفاع التركية.

وعبرت أربع مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأميركية في سورية، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض، وقالت الوزارة إنه تم أيضاً نشر طائرات مسيرة.

وتوصّلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق الشهر الماضي لإقامة منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيراً بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سورية، في حال لم تتم إقامة المنطقة الآمنة بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وقال إن الجيش التركي أكمل كل الاستعدادات على الحدود مع سورية لفرض منطقة آمنة ممكنة.