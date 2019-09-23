الكويت: اتخاذ التدابير كافة لحماية البلاد

المصدر: الكويت - كونا

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، حرص الجيش الكويتي بكل قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لأقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار باتخاذ التدابير كافة التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.

جاء ذلك في كلمة وجّهها الشيخ ناصر الصباح، خلال اجتماعه في قصر السيف، أمس، بمجلس الدفاع العسكري، ونقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع. وشدد الشيخ ناصر الصباح على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في مثل هذه الأوضاع، والحرص على استقاء كل الأخبار من مصادرها الرسمية، حفاظاً على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد، وقطع الطريق أمام أية وسيلة إعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة أفراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا الشيخ ناصر الصباح الجميع إلى عدم الالتفات إلى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي من نشرها لأخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع، ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن للمتابعين لها الرجوع إليه.

وذكر البيان أن الشيخ ناصر الصباح استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي، اشتمل على آخر التطورات والأحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من رفع لحالة الاستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش، بحسب ما تقتضيه الأوضاع الراهنة.