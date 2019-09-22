بالصور.. مناورات عسكرية في السعودية لتأمين البحر الأحمر

المصدر: الرياض – واس

انطلقت في الأسطول الغربي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر- 2"، بمشاركة القوات البحرية والقوات الجوية وحرس الحدود السعودية، بالإضافة للدول المطلة على البحر الأحمر: الأردن، ومصر، والسودان ، وجيبوتي، واليمن والصومال .

وأكد قائد تمرين "الموج الأحمر -2" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، أن التمرين يستمر حتى الخميس القادم، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية استراتيجية واقتصادية.

وأضاف اللواء الحربي أن هذا التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، وذلك بتوحيد الجهود لمجابهة الأعمال العدائية وتطوير قدرات القوات البحرية، مشيراً إلى أنه سيطبق خلال التمرين عدد من السيناريوهات القتالية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة .