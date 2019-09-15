قرقاش: الإمارات والسعودية.. «مسار ومصير واحد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، السبت، إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض.

وتابع قائلا «نعم مسارنا ومصيرنا واحد».

ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية واسعة.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء و وصفه بأنه عمل إرهابي جبان و تهديد سافر لأمن المملكة واستقرارها ومصالحها الحيوية.

و قال الزياني في هذا الشأن إن استهداف معملي شركة أرامكو في المملكة محاولة لتعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر لكنها لم تلق إلا الفشل الذريع وظلت المملكة العربية السعودية بدورها الاقتصادي العالمي عصية على مخططاتهم الإجرامية.. داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية والقوى الداعمة لها.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون»، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.