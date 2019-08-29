أحكام بالسجن على 9 متهمين بالإرهاب في البحرين

المصدر: المنامة - بنا

قضت محكمة بحرينية، أمس، بسجن تسعة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب والترويج له وتمويله، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.

ونقلت الوكالة عن الحمادي قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، أمس، على تسعة متهمين في وقائع تسلّم ونقل وتسليم أموال خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية.

وأوضح أن المحكمة عاقبت المتهم الأول بالسجن ست سنوات مع غرامة بمبلغ 100 ألف دينار بحريني، والمتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس سنة واحدة مع غرامة بمبلغ 2000 دينار لكل منهم.

وأشار إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين، في حين أمرت بحبس المتهم التاسع لمدة ثلاثة أشهر. وأفادت وقائع المحاكمة بأن المتهم الثاني قام بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حسابات عبر تطبيقي «إنستغرام وتويتر»، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على قوات الأمن البحرينية. كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن بقية العناصر الإرهابية من استلام تلك المبالغ المالية من أجل الإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول قام بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع، كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى بقية المتهمين، كما اعتمدت على الأدلة الفنية.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

- استندت النيابة العامة البحرينية في التدليل

على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة

القولية، منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين

على أنفسهم.